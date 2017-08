Flotte jubelscener etter seier i Norway Cup

Ifølge trener Joachim Horn Torp var det en fortjent seier.

– Vi spilte en bra kamp og sto på. Jakub Jablonski scoret vårt eneste mål og vi vant til slutt 1–0. Det ble spennende helt til siste slutt, men det var artig at vi klarte å hale i land seieren.

Etter å ha tapt sin første kamp i turneringa 0–4 gjorde det ifølge trener Torp godt med en seier for gruppa sin del.

– Det er selvfølgelig artig å vinne kamper. Guttene taklet tapet godt, men de var ekstra lystne på å vinne i går. Jeg så på mange av spillerne at de fikk en ekstra gnist når seieren var innenfor rekkevidde, og det var godt å se. Vi hevet oss med en del hakk i forhold til søndagen.

Fra samme klasse

Laget fra Isfjorden spiller til vanlig 9er fotball. Til Norway Cup har de lånt spillere fra ÅIF sitt 11er lag. Samtlige av spillerne går på samme klassetrinn på Åndalsnes ungdomsskole og skal vi tro Torp er det en sammensveiset gjeng som har tatt turen til Ekebergsletta for å delta på Norway Cup.

Klokka 15.30 på tirsdag skal Isfjorden møte tabelljumbo Førde. Det blir en nøkkelkamp som Isfjorden må vinne om de skal ha sjanse til å ta seg til A-sluttspillet i Norway Cup.

– Jeg tror det er et lag som står bedre til oss. Vi har en del spillere som ofte blir tatt på fysikken, men det blir ikke et like stort problem denne kampen tror jeg. Det blir selvfølgelig tøft uansett, men vinner vi denne kampen kan vi få plass i A-sluttspillet i morgen, litt avhengig av hvordan det går i kampen mellom Ski og Sannidal, Det er selvfølgelig målet.