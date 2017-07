Åpner RaumaRock

Det er ordfører Lars Olav Hustad som kom opp med ideen å få statsråd Bent Høie til å komme på besøk for å åpne RaumaRock. Mandag ettermiddag kunne han bekrefte at avtalen er i boks.

På Aksla

– Han vil komme hit torsdag og bli med på turen opp til Aksla. På toppen vil han si noen ord, før konserten med De Derre settes i gang. Etterpå blir det omvisning på vårt nye Helsehus, forteller ordføreren.

Før konserten med De Derre på scena ved Tindesenteret om kvelden, vil han også si noen ord og ønske velkommen til årets RaumaRock.

– Det er ikke hverdagskost at en statsråd kommer hit, så det setter vi pris på, påpeker ordføreren.

Stas

Det samme mener festivalsjefen.

– Vi prøver alltid å få noen til å komme for å åpne slike arrangement, men det er ikke alltid det klaffer. Det er stas at Høie har sagt ja. Vi setter stor pris på at han tar seg tid til dette, sier Landbakk.