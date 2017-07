Romsdalstigen Via Ferrata er klar for gjester

Romsdalsstigen Via Ferrata er de to rutene kalt, som er under bygging på Nesaksla. Det er to ulike klatreløyper tilrettelagt med stålkabel og jerntrinn. Man kan velge mellom en kort eller lang rute, helt eller delvis opp på fjellet. Returen fra toppen går via Romsdalstrappa, samt Rampestreken, tilbake til Norsk Tindesenter.

Romsdalsstigen via Ferrata kommer i to varianter, ifølge hjemmesiden til Norsk Tindesenter:

– Introveggen – en klatretur på ca 3 timer for deg som vil ta steget og prøve klatring i Via Ferrata for aller første gang. Anbefalt aldersgrense er fra 10 år.

– Vestveggen – en lengre og mer utfordrende klatretur på ca 7 timer til toppen av Nesaksla, for deg som søker spenning og er i over gjennomsnittet god form. Her vil du måtte bestige flere luftige partier og fritthengende bruer undervegs. Anbefalt aldersgrense er fra 13 år.

Åpen

– Nå er vi klar for å åpne Introveggen. 2. august er datoen der nå, forteller Kevin Kolstad på Norsk Tindesenter.

Han forteller at turen starter på Tindesenteret og slutter der, fordi man må ha en klatresele og et spesialtilpasset slyngesett med karabiner, for å gå turen. På den måten er man hele tiden sikret til fjellet i en kabel.

– Har dere fått mange påmeldinger?

– Jeg vet ikke akkurat antallet enda, i og med at det akkurat er åpnet for påmelding, men det blir iallfall tur den 7. august. Det er også noen som har meldt seg på lenger ut i august. Det bør være minst tre påmeldte for at det blir tur.

– Har dere fått nok guider?

– Vi har fått noen og flere er på gang. Alle er flinke folk, men må likevel gjennom et kurs for at alle skal snakke samme språk. Det er noen lokale og noen utenifra, cirka 40 prosent lokale og 60 prosent utenbysfra. Målet er å ha flest lokale. Det er greit å ha noen å spille på som bor nært, for det er jo ikke noen fast jobb. Men til neste år kan det bli en fin sommerjobb å ha, sier Kevin.

– Er det værforbehold for å gå en slik tur?

– Ja det er det. Lett regn er ikke noe problem. Det verste er tordenvær og for mye regn. Da kan det bli glatt og kaldt, påpeker Kevin.

Vestveggen er ikke åpen enda, men vil stå ferdig i september en gang.