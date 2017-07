Trives best i ekstrem fart

NM i fallskjerm arrangeres i år på Tønsberg i Vestfold. Hvert år blir det arrangert på forskjellige steder, og i fjor var det på Voss. Mesterskapet har holdt på siden tirsdag 26. juli og varer frem til lørdag ettermiddag. De siste par dagene har det vært overskyet i Tønsberg, men Svein håper å få hoppet på fredag og lørdag. Da er det meldt delvis skyfri himmel.

Må se bakken hele tiden

På wingsuit-konkurransen er det vanlig med utsettelse, siden utøverne må se bakken hele tiden.

– Da flyr vi fremover i over 200 kilometer i timen og forflytter oss mange kilometer i forhold til bakken, forteller han.

De andre greinene har konkurrert siden onsdag morgen. På torsdag ettermiddag ble det regn og mye skyer så alle øvelser ble utsatt til fredags morgen.

– Man hopper ikke i regn, ettersom utstyret da blir bløtt. Hvis reserveskjermen blir bløt, kan den «klistre seg sammen» eller vaierne kan «ruste», slik at reserven ikke virker ved en hovedskjermfeil. Og reserven er det eneste som redder livet ditt hvis du får en hovedskjermfeil, kommenter han.

Hopper fra Twin Otter

Wingsuit performance flying betyr at man flyr med en aerodynamisk drakt, som er trykksatt og virker på samme måte som en vinge i luften. I luften ser utøveren ut som et gigantisk flyveekorn.

– Når jeg flyr har jeg på meg en Flysight GPS festet på hjelmen. Jeg har ørepropper som gir tale-informasjon. Den måler fart, distanse og tid. Konkurransevinduet er mellom 3000 meter og 2000 meter, så det er der vi skal prestere når vi hopper fra en Twin Otter. Den som presterer best får 100 prosentpoeng i en deløvelse. De andre utøverne får i prosent av hans resultat. Slik er det i alle deløvelsene. Den med høyest score vinner. I hver deløvelse gjøres det 2 «run», forklarer Svein.

Lengst mulig tid i lufta

Konkurransen består av tre deløvelser.

-Det ene aspektet er fart. Da er det om å gjøre å ha størst mulig fremoverfart i forhold til bakken. Det er den som er mest krevende, ettersom man må stupe nedover i nokså bratt vinkel, forklarer Sven.

Den andre er distanse. Da er det om å gjøre å fly lengst mulig i løpet av 1000 meter. Det siste aspektet er tid. Da er det om å gjøre å holde seg mellom 3000 og 2000 meter lengst mulig.

– Det er vanskelig å anta noe første gang man gjør det. Tid og distanse virker mye inn på om det er medvind eller motvind, kommenterer Svein.

Fersk i gamet

Forberedelser er vel omtrent lik null, ifølge Svein Myrabø selv.

– Jeg hoppet litt wingsuit på Voss for 14 dager siden. Den siste uken har jeg hatt noen hopp i Tønsberg også. Jeg prøvde Flysighten for første gang tirsdag. Den har GPS og ørepropper som gjør at man hører fart og glidetall i øret slik at man kan korrigere underveis.

Svein påpeker at han er med for moro skyld og for å lære litt.

– Og så er det jo veldig sosialt. Jeg møter alltid noen nye venner og en del gamle venner, når en reiser til hoppfelt. Det er hyggelig. Miljøet er kjempegodt og sosialt. Alle hjelper hverandre når noen har spørsmål eller trenger hjelp. Når en er på et hoppfelt, glemmer en verden rundt seg. Det er veldig avslappende, sier han.

Har bakgrunn fra roadracing

I Tønsberg konkurreres det i flere grener også, både innen magehoppformasjon og vertikale idrettsgrener.

Svein har hoppet siden år 2000 og har gjennomført totalt over 1400 hopp. Før det drev han med roadracing.

– Roadracing er banekjøring med MC sykler. Jeg trengte noe med mer adrenalin og har alltid vært fascinert av det å fly. Nyttårsaften 1999 kom jeg i prat med noen og vi bestemte oss for å begynne på kurs. Da var vi i gang noen måneder etterpå, smiler han.

Det er 17 personer som deltar i Wingsuit under NM i Tønsberg.

På lørdag blir det bankett for alle på en restaurant på Verdens Ende lengst sør i Norge.

- En del av oss tar snarvegen og hopper ut over plassen lørdagskvelden når NM er ferdig. Det blir gøy, sier han avslutningsvis.