Tunnelbygging til retten

NRK Møre og Romsdal skriver torsdag at byggingen av Vågstrandstunnelen trolig havner i retten.

Tvistesaken er berammet i Romsdal tingrett med oppstart 1. november og skal være ferdig behandlet 21. desember. Rettens administrator skal være Svein Eikrem, og advokatene Lars Ivar Nyland og Johnny Johansen representerer partene i saken.

Vågstrandstunnelen ble åpnet like før jul 2014.

I følge NRK krever hovedentreprenøren i ettertid 140 millioner kroner ekstra. Entreprenøren fikk rundt 420 millioner, men de mener at vegvesenet kan klandres for at arbeidet tok lenger tid og ble dyrere enn antatt.

I følge NRK ønsker ingen av partene å kommentere saken.