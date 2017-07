Tapte finalen i Dana Cup

Langfjorden klarte ikke å følge opp fjorårets suksess fra Norway Cup når de fredag kveld møtte Fortuna Hjørring i finalen i Dana Cup.

Tøff kamp

Det skulle tidlig vise seg å bli en tøff kamp og de kom tidlig under 0-1. Det var et godt lag de møtte og noen av Langfjorden spillerne virket å være preget av mange kamper over kort tid.

Langfjorden ble i store deler av første omgang presset bak i banen og maktet ikke å etablere spill på motstanderens banehalvdel. Stillingen var 1-0 til vertene ved pause og Langfjorden hadde virkelig en jobb foran seg om de skulle komme tilbake i andre omgang.

Trener Johan Skomsø gjorde endringer i pausen, og Langfjorden startet omgangen med to spisser og håp om å kunne slå ballen i bakrom. Det skulle raskt vise seg å være et godt trekk og Langfjorden klarte å komme seg lengre opp i banen, uten å skape de store sjansene. I det Langfjorden jaktet på en utligning kom Fortuna Hjørring på en rask overgang og satte 2-0. Etter det hadde ikke Langfjorden mye å svare med og de måtte til slutt se seg slått, 0-3, av de Danske vertene i en finale der hjemmelaget styrte kampen.

Etter kampen var det skuffede jenter fra Langfjorden som til tonene av Eric Idles "Always look on the bright side of life" mottok beviset på at de endte på andreplass i årets Dana Cup. De kostet allikevell på seg en ordentlig jubel, i det kaptein Lone Dahle Skomsø mottok pokalen.

- Vi har sjeldent sett et jentelag som spiller så godt som Fortuna Hjørring. Vi er uansett utrolig fornøyd med det jentene har prestert, sa leder av Langfjorden FK, Lillian Dahle.

Det har vært en lang turnering for Langfjorden, med et tett kampprogram i varmt vær. Kaptein Lone Dahle Skomsø kunne før finalen fortelle at laget begynte å bli sliten, men at de var positive og ønsket å gjøre det beste ut av finalen.

Vegen til finalen

I gruppespillet var det plankekjøring for Langfjorden. De vant alle sine tre kamper og endte opp med 11-0 i målforskjell. I 16 og 8-endelsfinalen ble det også komfortabelt med henholdsvis 3-0 og 2-0 seier.

I kvartfinalen skulle Langfjorden for første gang i turneringen bli satt under orntlig press. Kampen mot Stord FB endte med 0-0 etter ordinær tid og det hele måtte avgjøres ved straffesparkkonkurranse. Langfjorden satte først en i stolpen og ut, men keeper June Herje reddet to av straffene fra Stord. Langfjorden vant 4-2 på straffer og sikret med det billett til semifinalen.

Der ble det nok en spennende kamp. Langfjorden ledet 2-0 ut i andre omgang, etter to scoringer på corner av Anne Marte Halset og Guro Dahle. Mot slutten reduserte motstander Egersunds IK og avslutningen på kampen ble unødvendig spennende. Langfjorden klarte å ri av presset og vant til slutt kampen 2-1.