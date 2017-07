Mener turistskatt vil svekke friluftslivet

Flere partier ønsker nå å gi kommuner tillatelser til å innføre en turistskatt for å dekke utgifter som kommunene har ved reiseliv.

Listetoppene til SV, Rødt, KrF og Venstre i Nordland ønsker innføring av en turistskatt, mens Sp og Aps listetopper mener staten må bidra mer for å avhjelpe problemene den økte turiststrømmen fører med seg for små lokalsamfunn. Miljøpartiet De Grønne ønsker andre virkemidler, mens bare de lokale listetoppene til Høyre og Fremskrittspartiet sier blankt nei, ifølge VG .

I Nordland er derfor økt politisk styrke bak krav om turistskatt, og på Vestlandet er det økende støtte til forslaget, ifølge NRK .

Nordland-topp Dagrun Eriksen i KrF lover å innføre turistskatt hvis partiet får makten etter valget.

– Sørpå har de ikke skjønt hvor stor belastning Lofoten blir utsatt for. Så også turistene må være med på et spleiselag, og da kan en turistskatt til et felles fond skaffe penger til slik nødvendig infrastruktur, sa hun til NRK i kommentar til doproblemene langs turistveiene.

Kan åpne for andre avgifter

Norsk Friluftsliv mener dette også rammer friluftslivet, og kan åpne for andre avgifter ved ferdsel i naturen.

- Fri ferdsel i utmark er en av de viktigste grunnene til at både nordmenn og utlendinger søker til den norske naturen. Dette prinsippet må vi ikke rokke ved, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Han mener reiselivet først og fremst er en stor inntekt for norske kommuner.

- Mange kommuner oppfører seg som om de vil «melke kua, men nekte den fór». De få og små utgiftene som reiseliv og friluftsliv medfører i form av blant annet renovasjon, er særdeles små i forhold til de inntekter reiseliv og friluftsliv legger igjen, og bør kunne dekkes av dette. Vi må også huske på at avgifter knyttet til ferdsel i Norge i stor grad også må betales av nordmenn, som søker naturopplevelser i eget land, sier Heimdal.

Praktisert i århundrer

- Allemannsretten sikrer retten til fri ferdsel i norsk natur. Denne retten har vært praktisert i århundrer, lenge før den ble lovfestet for 60 år siden i 1957. Fri ferdsel uten betaling er en grunnleggende del av den norske kulturen, og en viktig del av våre felles goder, mener Heimdal.

Han forteller at de årlig ser forsøk på å endre denne friheten.

- Dette vil på sikt begrense naturopplevelser for mange og gi et dårlig signal i forhold til folkehelse og fysisk aktivitet. Vi må ikke begynne å avgiftsbelegge at folk rører på seg. Kanskje det hadde vært mer naturlig å belønne de som oppsøker naturen og holder seg i form, spør Heimdal.