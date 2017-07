Finaleklar i Dana Cup

Fredag klokken 10.00 møtte Langfjorden J17 Egersunds IK. Det skulle vise seg å bli nok en tett og jevn kamp for laget som på torsdag måtte ha straffesparkkonkurranse for å ta seg videre til semifinalen.

Det sto 1-0 til pause for Langfjorden etter scoring på corner. I andre omgang slapp Langfjorden inn sitt første mål i ordinær spilletid gjennom hele turneringen. På det tidspunktet ledet de allerede 2-0 og Langfjorden kunne strekke armene i været og juble for finaleplass i det dommeren blåste i fløyta.

- Vi hadde god kontroll fra starten og ledet til pause. I andre omgang fikk vi 2-0 og trodde vi hadde kontroll på det, men de fikk en scoring mot slutten og det ble unødvendig spennende, sier Lone Dahle Skomsø, kaptein på Langfjorden J17.

Spent før finalen

I følge henne har de en stor sjanse til å vinne finalen. Der skal de møte hjemmelaget Fortuna Hjørring.

- Først og fremst er det sykt at vi kom til finalen. Vi var i finalen i Norway Cup i fjor og det er fantastisk å nå finalen i Dana Cup i år. Vi er veldig spente og tror vi møter et godt lag, men vi må bare gjøre det beste ut av det. Vi begynner å bli slitne etter mange kamper i varmen.

Trener Johan Skomsø er fornøyd med lagets innsats så langt.

- Innsatsen har vært utrolig bra. Jeg er stolt over alle sammen. Vi har et bra samhold i gruppa og jeg er stolt og imponert over det vi har fått til.

Skomsø forteller at laget går for seier i finalen. Han tror det blir en tett og jevn kamp mellom to gode lag. Langfjorden har kun sluppet inn ett mål så langt i turneringen og han tror mye av nøkkelen ligger der.

- Det er veldig viktig med dem deffansive tryggheten vi har hatt så langt. Vi er trygge bakover og det gjør også at angriperne kan slippe seg løs og kan fokusere fremover i banen.

Finaledrømmen knust

For ÅIF J14 ble drømmen om finale knust i kvartfinalen. De tapte 0-3 mot Bryne FK fredag klokken 11.15 og er med det ute av turneringen.

Klokken 13.45 møter ÅIF G15 Hausvik FK i kvartfinale. Det er i B-sluttspillet.