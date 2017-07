Bidrar til Tottenhams nye stadion

Invisible Connections, tidligere SB produksjon, har fått en viktig kontrakt i Storbritannia.

Fotballaget Tottenham er i ferd med å bygge et helt nytt stadionanlegg i London, og Åndalsnes-bedriften spiller en viktig rolle.

Det var bygg.no som først omtalte saken.

Inne i de seks hovedtårnene vil det være rundt 500 usynlige forbindelser som knytter prefabrikkerte nødtrapper i betong sammen med bygningskroppen.

– Vår del av dette byggeprosjektet er kanskje ikke den største kontrakten i form av volum og penger, den ligger vel på godt og vel fem millioner kroner, men signaleffekten av å være her er veldig stor for oss. Det er et prosjekt som blir lagt merke til over hele verden, og noe som får kundene våre til å stoppe opp. Det gir oss troverdighet i markedet, sier administrerende direktør i Invisible Connections Ltd, Derek Brown til Byggeindustrien.

Stadion har en prislapp på 800 millioner pund, og skal ha plass til 61.000 tilskuere

Kontrakten betyr mye:

– Det vi lever av ligger først og fremst i de vanlige boligene som føres opp i Norge. Men det ligger stor prestisje i det å være en del av et så profilert prosjekt som dette. Det er morsomt for montørene våre at det de setter sammen her på Åndalsnes tas i bruk på et av verdens mest moderne og for tiden mest omtalte fotballanlegg, sier markedssjef i Invisible Connections, Espen Lundman Solberg til nettstedet.