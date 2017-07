Nærmer seg finaler i Dana Cup

ÅIF J14 spilte to kamper på torsdag. Den første endte med 3-0 seier mot Elverum IF. Den andre endte med 2-1 seier over Fana IL FB. Med det slapp laget inn sitt første mål i løpet av hele turneringen og står med en målforskjell på 21-1 etter seks kamper.

- Vi har et veldig godt forsvar og keeper. Det er som oftest en bra kombinasjon. Vi har ikke jobbet noe ekstra med forsvarsspillet før turneringen, men sånn har det vært i seriespillet også. Vi slipper generelt inn lite mål, sier Finn Oshaug, lagleder for ÅIF J14.

Han forteller om et godt samhold i gruppa, som gleder seg til kvartfinale mot Bryne FK fredag klokken 11.15.

- Bryne er et godt lag, men vi har møtt gode lag tidligere. Målet vårt før turneringa var å gå så langt som mulig. Vi går på bana for å vinne hver kamp, og håper selvfølgelig å gå hele vegen til finalen.

Til semifinale

Klokken 20.30 torsdag kveld møtte Langfjorden J17 Stord FB. Etter full tid sto det 0-0 og kampen måtte avgjøres ved straffesparkkonkurranse. Keeper June Herje reddet to straffer og Langfjorden vant til slutt 4-2, i det som i følge Lillian Dahle ble en i overkant spennende kvartfinale. Langfjorden sikret seg med det billett til semfinale mot Egersunds IK fredag klokka 10.00.

Tidligere på dagen møtte de Toten i åttendelsfinalen. Der ble det en komfortabel seier, 3-0 til Langfjorden. Målscorere var Marthe Sofie Motland, Lone Dahle Skomsø og Solrun Berg Sæther.

For flere av lagene er Dana Cup nå over. Langfjorden sitt J15 lag røk ut på straffer mot Stord. Dette var i åttendelsfinalen. Deres G14 lag røk også ut, da de møtte Brasilianske Intercups C.A.

ÅIF sitt G16 lag tapte 5-3 etter straffesparkkonkurranse mot Mandalskameratene i 32-delsfinalen. De er nå ute av turneringen. G15 er fortsatt med i B-sluttspillet og skal møte Eidsvold IF tidlig fredag morgen.