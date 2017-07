Mangler drivere på Gudbrandsjuvet

Det er stengte dører som turistene møter på den moderne kafeteriaen på Gudbrandsjuvet. Og slik har den stått hele sesongen.

Avsluttet

– Vår kontrakt om drift der, ble avsluttet i fjor, forteller Edmund Meyer i Trollstigen Drift. Han fikk kontrakten sammen med driften av Trollstigplatået for vel fem år siden.

– Vi drev det bra og vi femdoblet omsetningen. Også på campingplassen der, doblet vi omsetningen, forteller Meyer.

Det var i fjor han fikk spørsmål om han ville avslutte kontrakten for Gudbrandsjuvet, da Nasjonale turistveger hadde lokale interessenter som skulle ta over.

Lokal drift

– Hva som har skjedd der, vet jeg ikke, men tanken bak severdigheten var at det skulle etableres en markedsplass der de lokale kunne selge grønnsaker og jordbær. Stedet egner seg nok kanskje best for folk som bor i Valldal, da vegen fra Trollstigen er smal og utfordrende å kjøre, sier Meyer som synes det er veldig greit å slippe å drive Gudbrandsjuvet i tillegg.

– Særlig etter bussulykken i fjor, kjenner jeg at det var en belastning å sende mine ansatte på den smale vegen fra Trollstigen hver dag, sier Meyer.

Nasjonale turistveger

Strekningsansvarlig i Nasjonale turistveger, Grete Kongshaug, kan bekrefte at kafeen er stengt fordi de mangler drivere.

– Da kontrakten med siste driver gikk ut, ville vi gå tilbake til det opprinnelig konseptet med lokale drivere. Vi prøvde å få det på plass raskt, men det fikk vi ikke til. Det var mange interesserte, så vi kommer til å lyse ut drifta til høsten igjen. Da får de litt mer tid til å tenke seg om. Det er mye som skal på plass for å drive en kafé, sier Kongshaug som påpeker at toalettbygget ved siden av, er åpent for turistene.