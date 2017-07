- Trollstigen har vært høydepunktet på turen

Like over vegen for Åndalsnes Avis sine kontor sitter tre turister og nyter en enkel frokost.

De er ifølge dem sjøl på rundtur i Norge.

– Vi kom hit for to dager siden. Nå er planen å gå på Nesaksla. Tidligere har vi hatt det perfekte været, men i dag er det litt grått.

Det forteller Mathias fra Tyskland. Sammen med Linda fra Nederland og Isabella fra Østerrike.

– Det høres nesten ut som en vits, gjør det ikke, sier Mathias.

– Har du hørt om tyskeren, nederlenderen og østerrikeren som reiste Norge rundt sammen.

– Vi møttes når vi gikk på skole for noen år siden, og nå har de kommet til Trondheim hvor jeg bor for å besøke meg.

Reisefølget fra Nederland, Tyskland og Østerrike har vært innom flere spektakulære destinasjoner på reisa.

– For oss er det hele kjøreturen omgitt av vakker natur som gjør opplevelsen. Vi har kjørt innom Atlanterhavsvegen og Geiranger. Når vi leste oss opp før turen fikk vi greie på at Geiranger skulle være høgdepunktet for turen, men for oss har det vært Trollstigen. Trollstigen er helt sinnssyk, den står virkelig ikke tilbake for noe vi har sett før. Vi vurderer faktisk å dra opp dit en gang til i dag.