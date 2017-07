Mange skyttere til Førde

28. juli–4. august arrangeres landsskytterstevnet i Førde.

Fra Rauma deltar 16 skyttere fra 3 forskjellige lag.

– Jeg sitter faktisk og pakker ammunisjon akkurat nå. Vi reiser på onsdag. Siden Brage skal skyte allerede på fredag må vi dra så tidlig.

Det forteller Jørn Ole Skiri. Han skal delta for Rauma skytterlag og kan meddele at de gleder seg til avreise.

– Dette er jo årets høgdepunkt for oss. Det er et stort arrangement hvor det er kun skyting som teller. Vi har venner i skyttermiljøet som vi kanskje bare ser under landsskytterstevnet. Det er artig å konkurrere, men det handler også mye om den sosiale rammen rundt det hele. Vi har bodd på hotell tidligere, men da har vi mistet mye av opplevelsen man får av å bo på campen.

Ikke turister

Gjengen fra Rauma skytterlag drar ikke til Førde som turister. For flere av deltakerne kan finale være et reelt mål, om de får ting til å stemme.

– Målet er å kunne prestere på det nivået som har vært gjort tidligere i år, og kanskje litt bedre. Gjør vi det er det flere som kan komme til finalen. Tora Skiri er en av dem. Hun skytter i år som siste års rekrutt. Der er det ekstremt høg konkurranse. Vi håper jo at vi må bli igjen til de siste dagene da finalene skal gå av stabelen.

Fra Rauma skytterlag deltar Jørn Ole Skiri, Brage Skiri, Tora Skiri, Anders Eide jr., Jan Erik Frilund, Martine Slatlem Hall, Lars Kjetil Hunnes, Anne Reiten og Linda Skjeflo.

Fra Holmemstranda skytterlag deltar Ann Kristin Dahle, Bjarne Dahle, Steinar Dahle, Trygve Dahle, Ulrik Dahle, Knut Straume, Kjell Kristian Straume, Sevrin Dahle Sæterøy og Svein Sæterøy.

Fra Åndalsnes og Isfjorden skytterlag deltar Heidi Skaug, Torbjørg Lillebø og Nils Åge Grøtta

Fra Raumadalen skytterlag deltar Lars Fransplass og Kjell-Viggo Kågen