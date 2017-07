– Positiv forandring

Anne Lie Naess, Åse Naess og Roger Johansson er i Rauma for å besøke slektninger. De kan fortelle at deres bestemor kom fra Eidsbygda og at søstrene Åse og Anne sin far pleide å leie en hytte der når de var barn.

Føles som heime

Innimellom familebesøkene har de tid til å oppleve Åndalsnes og området rundt. Fredag ble tiden lagt av til sightseeing i sentrum.

– Hver gang vi kommer hit så føles det som å komme heim. Vi skulle ønske vi kunne komme annethvert år, men nå er det faktisk åtte år siden sist, sier Åse Naess.

De tre kommer fra Dalerna i Sverige.

Det har skjedd mye i sentrum av Åndalsnes siden de var her for åtte år siden. Det meste faller i god gjord hos trioen.

– Det er flott at det er så mye som har blitt gjort her. Sentrum har blitt veldig fint og mer folkevennlig. Også vegene hitover har blitt forbedret en god del siden vi kom forrige gang.

Åse nøler litt før hun fortsetter.

– Men det store nye bygget på kaia der liker jeg ikke. Det passer ikke inn.

Om det var noen tvil snakker Åse om Tindesenteret. Gjengen er enig i at den delen av sentrum var finere før senteret kom.

Vurdere å flytte

Under oppholdet har de, tradisjonen tro, leid hytte på Åndalsnes camping. Opp igjennom åra har de virkelig fått sansen for Åndalsnes.

– Vi har vurdert å flytte hit tidligere, og etter at vi så det flotte helsehuset som snart er ferdig har ikke lysten akkurat blitt mindre.