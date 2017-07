I campingbil fra Monaco til Trollveggen

Familien McNab består av far Ewan, mor Francoise, datter Rosane og sønn Eliot og hunden Jack.

– Det er mye bedre å campe i denne bilen enn i telt, sier sønnen i familien.

Ville tilbake

De har nemlig vært i Norge før – for fem år siden. Da ble det fly, leiebil og teltovernatting.

– Vi ville komme tilbake. Det var så flott å være her sist. Da var vi andre steder i Norge, Stryn og Jostedalsbreen, blant annet. Nå kjøpte vi denne campingbilen i februar og ville prøve å komme tilbake med den, sier Francoise.

Hun er født og oppvokst i Monaco. Hennes far og bestefar drev butikk i det lille landet. Selv er hun lærer på en internasjonal skole.

– Monaco er et kompakt lite sted og kort veg til det meste. Men vi må ut av byen for å få natur. Det må vi ofte, sier hun.

De oppsøker også naturen på feriene og ser etter små, litt tilbaketrukne steder å overnatte. Da falt valget på Trollveggen camping.

– Vi kom hit i går kveld. Vi hadde ikke bestemt at vi skulle hit på forhånd, men vi pleier å google litt dagen før avreise til neste sted. Da så vi at noen likte dette stedet så godt, så da tenkte vi å prøve det, sier Ewan.

Han er teknikker på en kunstskole i Monaco.

– Det vil si jeg hjelper til med de tekniske hjelpemidlene elever trenger på skolen, sier han som tidligere var keramiker.

– Hva finner dere på når dere stopper et sted?

– Da går vi tur. I går kveld gikk vi en lang tur langs elva her, og så på fossen. Det var en stri elv, smiler Rosane.

Familien har også med seg en kano i bilen, en oppblåsbar én, og håper å kunne bruke den i løpet av oppholdet i Norge. Da forhåpentligvis på et stillere vann.

Ferieturen startet i Monaco 11. juli og de har kjørt gjennom Italia, Sveits, Tyskland, Danmark, og Sverige før de kom til Oslo.

– Der var vi i tre dager før vi dro hit, sier Ewan.

De vet ikke så mye om stedet og området de har kommet til, og heller ikke at de i natt har sovet under Europas høyeste loddrette stup.

– Vi hadde lest at det var et stort fjell her, men vet ikke så mye annet, innrømmer Ewan.

Etter at de har fått litt generell informasjon om severdigheter og steder å besøke, lover de å bli en natt til.

– Vi hadde egentlig tenkt å dra i dag, men nå blir det ut på tur i Rauma, smiler de fire fornøyd.