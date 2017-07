Gjør konkurranse-comeback

Karoline Bjerkeli Grøvdal har den siste tida vært plaget med en lårskade, og ikke vært i stand til å konkurrere. Nå gjør hun konkurranse-comeback under 3000-meteren i Diamond League-stevnet i Monaco.

Gleder seg

– Treningen har gått veldig bra de siste ukene, og nå gleder jeg meg til å konkurrere igjen i et veldig sterkt felt. Jeg løper for en god tid og for å få en fin gjennomkjøring før VM, skriver Grøvdal til NTB i en tekstmelding.

For det er ingen hvem som helst Grøvdal skal konkurrere med på fredag. I det sterke startfeltet stiller blant andre Hellen Obiri fra Kenya, som er en av verdens raskeste 5 000 meter løpere.

Hindret av strekk

Det var under lag-Em i Vasa i Finland Grøvdal konkurrerte forrige gang. Den gang forsøkte hun å delta på 1500-meter, men ble hindret av en strekk i hamstringen som hadde plaget henne i noen uker. Dette var i slutten av juni.

Etter dette ble det besluttet at Grøvdal skulle ha konkurransefri fram til stevnet i Monaco.

Grøvdal har den siste måneden vært på trening heime i Isfjorden, Oslo og til slutt i den sveitsiske høgden i St. Moritz.

Er i rute

I en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund tidligere denne måneden ble det klart at Grøvdal ikke løper 3000 meter hinder i VM. I mesterskapet som foregår i London 5. – 13- august, skal hun konkurrere i 1500 og 5000 meter.

– Jeg føler meg i rute til VM. De siste ukene har jeg fått veldig gode svar på trening, forteller hun.

– Det blir spennende å se hvordan det går i Monaco. Dette løpet blir viktig slik at hun igjen får en følelse med konkurransefart, sier toppidrettssjef Håvard Tjørhom i Norges Friidrettsforbund til NTB.