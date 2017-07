Fullstendig kaos i Trollstigen

Politiet melder på twitter kl. 1400 at det er kaotiske tilstander i trafikken på Trollstigen. De skriver at det er trafikkork med opptil 2 timer å vente for å komme opp med bil.

Ifølge Edmund Meyer på Trollstigen Gjestegård, er det ingen biler i Trollstigen.

- Nei, fordi Statens vegvesen har stoppet trafikken ved rasteplassen og det er de som lager kaoset. Nå er jeg skikkelig forbanna, sier han.

Statens vegvesen har ifølge Meyer, valgt å holde kontroll på rasteplassen og at det er det som har skapt kaos nedover Isterdalen.

- Det er en 2 kilometer lang kø her nå, og vegvesenet slipper ingen igjennom, sier Meyer som er på stedet.

Politiet oppfordrer folk til å ta en annen reiserute akkurat i dag.

Politiet melder på Twitter klokken 15.05 at trafikken flyter igjen.