– Skabbrev må avlives

Etter at det kom frem at det er observert en skabbrev i området Setnesmoa/Frydenlund, er det flere som etterlyser regler for jakt på rev.

– Man må ha grunneiers tillatelse for å jakte på rev, men den er fredet når den yngler; det vil si mellom 15. april og 15. juli, opplyser Reidar Brude i Viltnemnda.

På jakt etter skabbrev – Vi har fått fellingstillatelse, opplyser Roy Sølsnes.

Han mener det er en plikt og rett til å avlive en syk rev.

– Det er av dyrevernsårsaker. Alle som kan håndtere et gevær kan skyte en syk rev. Enten må man melde ifra til viltnemnda i forkant eller gjøre det i etterkant når man har skutt den. I dette tilfellet er det allerede gitt beskjed til viltnemnda, sier Brude.

Han bekrefter at det ikke vil bli satt i gang noen jakt på den syke reven da det er veldig vanskelig.

– Det må være mer når noen tilfeldig kommer over den. Men det er jo ikke alle som har med seg gevær på tur. Selv om syke dyr trekker ned mot bebyggelsen, er de vanskelig å finne. De er veldig sky, sier Brude.

– Hva vil skje med dyret hvis ingen finner det?

– Det blir jo neppe frisk av skabb, og vil nok dø av seg selv etter hvert. Iallfall når det blir vinter. Da fryser den i hjel, på grunn av dårlig pels. Vi får håpe noen finner den og får avlivet den, sier Brude.