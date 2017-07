– Har ikke gitt opp hyttelandsbyen

Bråket rundt planene om bygging av en hyttelandsby i Isfjorden har ikke skremt utbygger Odd Arne Blindheim fra å arbeide videre med planene. Kommunedelplanen for Isfjorden er nå ute på høring for fjerde gang, og selskapet Rauma Utvikling AS der Blindheim er styreleder, håper fortsatt at prosjektet vil se dagens lys.

– Vi har ikke gått ned i dybden på den nye kommunedelplanen, men så langt jeg vet er det ikke noe som tilsi at Basecamp Kirketaket må skrinlegges, sier Odd Arne Blindheim.

– At det oppstår motstand mot slik prosjekter er noe jeg er vant til, men har ikke noe ønske om å fortsette den diskusjonen i avisene.

Ikke tusen hytter

Ifølge Blindheim er det ikke lenger snakk om en hytteby med tusen hytter.

– Jeg forstår i det hele tatt ikke hvor det tallet er hentet fra, sier utbyggeren.

Ifølge det fjerde framlagte forslaget til kommunedelplan er området som er tenkt avsatt til Basecampen er 940 dekar stort og «gir godt rom for å etablere et økonomisk forsvarlig antall med hytter». Samtidig skal det være nok areal mellom hyttene for beite og turvegtraseer. Hyttene skal i tillegg arronderes i klynger eller gis tun karakter. Basecamp området er delt opp i flere mindre felt for å legge til rette for trinnvis utbygging fra nederste delen og oppover. Sjøl om det bare skal bygges ut ett felt om gangen, må det hele området reguleres samtidig.

Ikke alpinbakker

Konkrete løsninger for atkomst må finnes i forbindelse med områderegulering der plassering av hytteklyngene og de interne adkomstvegene avklares nærmere. Det skal etableres stier-/ turløyper gjennom hele området som knytter både hyttefeltet men også tettstedet sammen med Isfjordsfjella. Turløypenettet skal være tilgjengelig hele året.

Det tidligere påtenkte alpinanlegget med skitrekk og alpinbakke helt opp til Steinberget er tatt helt ut.