Rusmistanke mot basehopper

På onsdag klokka 17:07 fikk politiet en melding om en basehopper som hadde problemer etter et hopp fra Gridsetskolten.

– Skjermen løste seg bare delvis ut og han landet i skogen. Han klarte imidlertid å komme seg ned ved egen hjelp – til politi og ambulanse som sto og ventet på han. Han ble undersøkt på stedet og virket forholdsvis uskadd, fortalte operasjonsleder på operasjonssentralen onsdag kveld.

Under undersøkelsen av basehopperen fikk politiet mistanke om at alt ikke var som det skulle. Ifølge politiet, oppfattet de hopperen som ruset.

– Politiet erfarte på stedet at vedkommende framsto som beruset. Bilen ble ransaket og det ble gjort funn på stedet. Det er nå opprettet straffesak og mannen er mistenkt for bruk og besittelse av ulovlige midler, sier Thorry Aakenes, operasjonsleder ved politiets operasjonssentral i Kristiansund.

Han opplyser at mannen som er i 30-åra, ikke er fra området, men er tilreisende fra Norge.

Tar avstand

Basehopper Tom Erik Heimen stiller seg uforstående til bruken av rusmidler kombinert med noe så krevende.

– Jeg tar fullstendig avstand fra bruken av ulovlige rusmidler i forbindelse med basehopping, men også ellers. For meg er basehopping en flott naturopplevelse. Jeg kan ikke svare for andre, men jeg skjønner ikke at noen har behov for dette. Når man driver med noe så krevende gjelder det å være godt trent og være hundre prosent skjerpa.

Heimen forteller at han ikke kjenner til noe rusmiljø her i området.

– Blant meg og de jeg omgås, kjenner jeg ikke til noe bruk. Her i Romsdal har vi et veldig sunt miljø. Jeg tror heller ikke dette er noe større problem i basehopping enn i andre sporter.