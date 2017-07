Gikk i kø over Romsdalseggen

Søstrene Victoria og Andrea Våbenø fra Tysvær utenfor Haugesund gikk over Romsdalseggen i praktfullt sommervær onsdag.

De var langt fra alene. Mange hundre andre fjellvandrere tok den stadig mer populære fjellturen samme dag. Mer om det nedenfor.

– Vi holdt omtrent samme fart som de fleste andre, og alle sammen gikk egentlig i en lang, lang rekke, fortalte de to søstrene da vi møtte dem på Nebba, bare noen hundre meter før de var trygt nede på flat mark.

Foreldrene

På Nebba ble de møtt av foreldrene Wenche og Per Våbenø. Foreldrene kjørte døtrene til Vengedalen på morgenkvisten og ved gjensynet på Nebba var det flere historier som måtte fortelles fra turen over fjellet.

– Første del av turen var ganske tung, helt til vi kom opp på det høyeste punktet. Men stien var godt merket og ikke vanskelig å følge.

– Hvordan opplevde dere de bratteste og luftigste partiene?

– Jo, det var ganske bratt og luftig, men vi hadde ingen spesielle problemer med høyden. Egentlig var det bare kjekt og spennende, med flott utsikt i alle retninger!

– Dere så ingen andre som ble sittende fast heller?

– Nei, det var nok noen som slet litt, særlig de som hadde med seg hund. Men vi så ingen som måtte gi opp og snu.

Planlagt

Tysvær-familien har lenge hatt planer om å gå Romsdalseggen som en del av sommerens ferietur. De har vært på biltur nordover til Fosen, der de har besøkt øya som familienavnet stammer fra.

– Vi har fin natur og mange fjell i Rogaland også, men ikke noe som kan måle seg med fjella rundt her. Det er veldig kjekt å ha gått denne turen. Romsdalseggen er en helt annen type fjelltur enn det vi har gått tidligere, mener Victoria og Andrea.

Begge to hadde tatt store mengder bilder i løpet av dagen. Mange av bildene blir delt på sosiale medier og vil trolig inspirere andre til å følge etter. Ingen turistreklame er bedre enn jungeltelegrafens beretninger fra folk som sjøl har opplevd eventyret.

Årsrekord

Onsdag, den dagen Våbenø-søstrene gikk over eggen, var årets travleste så langt. Telleapparatet som registrer alle som går turen viste 750 personer, og det er foreløpig årsrekord i 2017. Trafikktellingen gjøres ved hjelp av et automatisk telleapprat som er satt opp og kontrolleres av Thomas Rødstøl, rådgiver for Statens Naturoppsyn (SNO).

– Jeg har ikke finstudert trafikktallene for i år enda, men rekorden for en dag i fjor var på 897 personer i løpet av en dag. Antall passeringer nå sist onsdag er altså ikke ny rekord totalt sett. Det jeg ellers kan lese ut av de foreløpige tallene tyder også på at det har vært litt færre som har gått Romsdalseggen så langt i 2017 sammenlignet med fjoråret, sier Rødstøl.

Tellingen har pågått de siste tre årene. I år har telleapparatet blitt flyttet fra det høyeste punktet på Mjelvafjellet og ned til stien opp til Nesaksla.

– Hensikten med å flytte telleapparatet er å registrere både hvor mange som går opp på Nesaksla fra Åndalsnes og hvor mange som går hele Romsdalseggen. Differansen mellom hvor mange som går opp og hvor mange som går ned vil gi et anslag på hvor mange som har gått Romsdalseggen. Men jeg må studere materialet litt nærmere før jeg finner det tallet, sier Thomas Rødstøl.

Slitasje

– Hva tenker du om slitasjen på terrenget som følge av den store trafikken?

– Oppe i høgfjellet der stien går på fast underlag ser jeg ingen store negative konsekvenser. Men lavere ned der stien går i delvis vått og løst terreng er det nok fortsatt behov for å gjøre tiltak for å unngå større skader.

– Hva om gondolbanen blir bygd og 50.000 mennesker blir fraktet til toppen av Nesaksla i tillegg til de som allerede går opp og ned på egne bein?

– Hva som blir konsekvensene av en gondolbane er et spørsmål som jeg ikke vil ha noen formening om som SNO-ansatt, sier rådgiver Thomas Rødstøl.