Raumarockerne får campe

– Her blir det festivalcamp! sier Per-Olav Østigård på Soggebru Camping fem kilometer fra Åndalsnes.

Tirsdag møtte han ledelsen for RaumaRock og ble enige om hvordan festivalen skal organisere plasseringen av teltboere i løpet av de dagene og nettene festivalen pågår.

Med på møtet var også Edmund Meyer fra Trollstigen Gjestegård. De to campingplassene har sammen påtatt seg et hovedansvar med å tilby et organisert overnattingstilbud under rockefestivalen.

– Det blir ikke helt korrekt å kalle det "festivalcamp", i hvert fall ikke om man sammenlikner med den campen man tidligere hadde på Setnesmoen. Den gangen var det en camp som var rigget opp utelukkende for RaumaRock. Nå er det allerede etablerte campingplasser som har sagt ja til å sette av spesifikke områder for festivalfolket, forklarer styreleder Sigurd Brevik i RaumaRock.

Festivalcamp

Per-Olav Østigård velger likevel å bruke ordet festivalcamp.

– Betingelsen for å bo på campingen de dagene er at man kan framvise festivalpass og billetter til shuttlebussene. Jeg ønsker ikke at campingplassen skal fylles opp av folk som kommer bare for å feste uten å delte på rockefestivalen, sier Østigård.

Rockefestivalen setter opp busser som skal frakte publikum til og fra festivalområdet i Åndalsnes sentrum.

– Bussene går en gang i timen innenfor festivalens åpningstider. Når det gjelder vakthold, så bidrar vi med det vi kaller en rullende patrulje. Dette er innleide vaktmannskaper som er formelt sertifisert, og som kan reise rundt og hjelpe til der det trengs, sier Sigurd Brevik.

For Per-Olav Østigård kan et samarbeid med RaumaRock bli en nyttig erfaring. Han har overtatt som eier og driver av Soggebru Camping fra foreldrene sine nå i år, og er i startgropa i arbeidet med å utvikle plassen videre.

– Jeg pleier å si at jeg vokste opp i vaktbua her og jeg snakket bedre svensk enn norsk fram til jeg var 10 år gammel. Nå er jeg i en prosess med å finne ut hva jeg skal gjøre videre.

Optimist

– Jeg må finne ut om jeg har lyst til og muligheter til drive stedet, og om det er potensiale for videreutvikling. Ut fra erfaringene så langt vet jeg i hvert fall at det ikke er aktuelt å legge ned eller selge! Jeg ser optimistisk på mulighetene, konstaterer den ferske campingplasseieren.

Soggebru Camping er en tradisjonell og ikke veldig stor campingplass. I tillegg til mange teltplasser har etablissementet fire hytter med innlagt strøm, kjøkkenkrok og to køyesenger. Stedet ligger idyllisk til ved Yeshølen i Rauma elv med fin sandstrand, fem kilometer fra Åndalsnes sentrum.