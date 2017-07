Rauma-lag til Dana Cup

Etter at Langfjorden vant Norway Cup 2016 med sitt jenter 16 lag, forteller Lillian Dahle at de ønsker å prøve noe nytt.

– Vi hadde en fantastisk opplevelse i fjor med et av våre lag. I år ønsker vi å prøve noe annet i form av å dra på Dana Cup i Danmark. Et av lagene våre hadde i utgangspunktet tenkt til å dra på Norway Cup, men vi fant ut at det blir enklest med tanke på organisering og reising, om alle drar på samme sted.

Bedre aldersklasser

Lillian forteller videre at aldersklassene i Dana Cup passer litt bedre for deres lag.

– I Dana Cup har de aldersklassene jenter 15 og jenter 17. Disse klassene passer bra i forhold til det spillermaterialet vi har. Jenter 17 laget består av mye av de samme spillerne som på det laget som vant i fjor. Så det er klart vi har litt forventninger, men vi drar i all hovedsak for å få en fin opplevelse sammen.

Foruten om Langfjorden sine J15, J17 og G14 lag, sender også ÅIF noen av lagene sine til Danmark. Fra ÅIF er J14, G15 og G16 påmeldt.

Få lag til Norway Cup

I en årrekke har klubber fra Rauma sendt lag til Norway Cup. Ofte har noen av disse lagene klart å hevde seg i sine klasser. I år er det få lag fra Rauma som skal til Norway Cup. Måndalen sender sitt G16 lag for å spille 7er fotball. Det laget inkluderer en del av spillerne som også får en del spilletid på Måndalen sitt A-lag.

Fra Isfjorden skal G14 laget avgårde.

- Det er kun G14 som skal til Norway Cup fra Isfjorden IL i år. Mange lag fra Rauma skal til Dana Cup, så der blir det en sosial Rauma-gjeng.

Det sier Silje Nyheim, leder av Isfjorden IL.