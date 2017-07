På jakt etter skabbrev

En syk rev er blitt observert på Setnesmoa/gamle Frydenlund området den siste tida.

– Den har blitt litt nærgående og det er helt tydelig at den er angrepet av skabb. Den er tynn med dårlig pels. Vi har sett den ofte ved garasjeanlegget her innerst ved byggefeltet, forteller Roy Sølsnes.

Det er flere turgåere som også har observert dyret og til slutt tok Sølsnes kontakt med viltnemnda for å få en fellingstillatelse.

– Skabb er smittsomt i forholdt til andre dyr som hund, katter og hester, selv om det er sjeldent at det skjer. Men man vet jo aldri. Det er ikke noe hyggelig at den lusker rundt omkring på byggefeltet her, så vi vil fjerne den. Det er jo også best for reven selv, som er veldig syk, forteller Sølsnes.

Men etter at fellingstillatelsen ble innvilget, har han ikke sett den sjuke reven.

Ifølge Sølsnes er det er et kull med friske rever der oppe i tillegg, med flere unger. Men når en rev søker mot bebyggelsen, er det et tegn på at den er syk.

– Jeg føler for å få avlivet et slikt dyr, sier han.

– Men vil det bli en aktiv jakt på den?

– Nei, det blir vel mer tilfeldig hvis noen ser den. Det går ikke an å jage en rev.

– Men hva skal folk gjøre hvis de ser den?

– Da anbefaler jeg de å ta kontakt med viltnemnda som har fellingen av reven. Da vil de ta kontakt med andre igjen- som kan få avlivet reven, sier Sølsnes.