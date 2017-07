Gikk seg fast ved Store Vengetind

- Det var et turfølge på fire, alle fra Molde kommune, som var på klatretur på Vengetindene i går, fredag, forteller Thorry Åkenes, operasjonsleder på operasjonssentralen i Kristiansund i morgentimene lørdag.

Politiet fikk melding om hendelsen 03.42 natt til lørdag.

- De klatret i lag, men så ble forholdene såpass krevende at de måtte gi opp. De befant seg da mellom Store Vengetind og "Lille" Vengetind. Det var meget vanskelige forhold; nysnø som gjorde fjellet glatt og sleipt. To av dem klarte å komme seg ned ved hjelp av egen maskin, mens de to andre måtte hentes ned med Sea King, forteller Åkenes.

Ingen av dem hadde noen fysiske skader, men var slitne og litt medtatt, ifølge politiet.

- Det var ikke så rart, da turen hadde vart i 18 timer. Det var litt lengre enn det de hadde forespeilet seg, sier Åkenes.

De to ble flydd hjem i halv fire tiden i natt.

Klatrefølget var ikke del av Norsk fjellfestival som arrangeres i Rauma denne uken.