Turistkontor på tindesenteret

De har travle arbeidsdager i den ganske trange båsen bak disken i tindesenteret. To er tindesenterets egne ansatte, to representerer Norsk Fjellfestival og den siste skal ivareta mer typiske turistkontorfunksjoner på vegne av Romsdal Handel og Reiseliv.

– Den fra Rauma Handel og Reiseliv er på plass i den travleste tida på dagen, det vil se fra klokken 12 til 16. Dette er en prøveordning som har kommet i stand nå nylig etter at Rauma kommune har ønsket at vi skal ha et «meetingpoint», eller turistkontor, på Åndalsnes, sier reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke.

I tillegg til betjeningen av besøkende i tindesenteret har reiselivsorganisasjonen åpent noen timer på formiddagen og kvelden også på jernbanestasjonen.

– Hvem som svarer på spørsmål fra besøkende avhenger av om de er vanlige turister, besøkende på tindesenteret eller deltakere på fjellfestivalen, forklarer de travle turistvertene bak disken på tindesenteret.