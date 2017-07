Landslags triatlet forventer å vinne

Casper Stornes er sett på som et av Norges største triatlon-talent. Fredag deltar han på Trollveggen triathlon og der er det kun en ting som gjelder for unggutten.

– Jeg håper å vinne. Dette blir selvfølgelig en ny type konkurranse for meg, med litt andre regler, men det går nok fint. Min største konkurrent i dag blir Morten Hansen. Jeg trener en del med Morten på landslaget, og er fast bestemt på å slå han i dag.

Stornes kjenner ikke til løypa fra før, men forteller at han har store forventninger til Trollstigen.

Lokale deltakere

Nora Vold Hovde deltar på sitt første triatlon. Hun kan fortelle om en relativt nervøs oppladning før løpet.

– Hendene mine skjelver. I hele morges har jeg vært kjempenervøs, men jeg tenker at det er et godt tegn. Det betyr at jeg er fokusert og klar for oppgaven som ligger foran meg.

Runar Ødegård deltar for Vistdal IL. Han har mål om å slå fjorårets plassering.

– I fjor ble jeg nummer 31. Det ønsker jeg å slå i år. Jeg har trena som normalt i oppladningen, og terpet litt på svømmeteknikk. Det har blitt en del turer til Gjerdetsvatnet, avslutter Ødegård.

Stor Opplevelse

– Først og fremst blir det en stor opplevelse med flott vær. For meg er syklinga opp Trollstigen høgdepunktet. Det sa Tina Veseth Kristoffersen. Hun deltar også for andre gang og er innstilt på å slå sin egen tid på tre timer og tolv minutt fra i fjor. Hun kan fortelle at hun kommer rett fra Mallorca, og gruer seg til å gå fra 28 grader i vannet til 12.

Øyvind Kristoffersen, Robert Svendsen og Sigurd Bakke er spent foran løpet. De forventer en skyhøg opplevelse, bokstavelig talt.

– Det blir en fantastisk sykling. Følelsen av å komme opp på Stabbeskaret er helt magisk, og den gleder jeg meg til, forteller Øyvind Kristoffersen.

Sammen med Egil Stavik Tautru som er med som support, er de ikke nevneverdig skuffet over at svømmedelen ser ut til å bli halvert på grunn av lav temperatur i vannet.