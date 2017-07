Omsetning på over 1 milliard kroner

Kroken feiret 45 års jubileum i 2016 med et nytt rekordår.

Med en omsetning på over 1 mrd. kroner, befester Kroken sin posisjon som markedsleder i bobil og caravanbransjen i Norge. Resultatene er en konsekvens av langsiktig satsning på konkurransedyktige forhandlere, et komplett tilbud i hele Norge og positive opplevelser, skriver de i en pressemelding.

For første gang

I 2016 leverte Kroken Gruppen for første gang over 1 milliard i omsetning. Omsetningen ble på MNOK 1.025 og et årsresultat på MNOK 32,4 etter skatt.

Målsetningen var å levere 1 mrd. kroner først i 2019.

I perioden 2012-2016 har konsernet hatt en økning på 72 %.

250 bobiler på Caravantreff på Øran – Viktig hvor du kjøper bobilen – God service i etterkant, er det viktigste, mener Janne Nakken fra Vestnes.

- Vi er veldig godt fornøyd med resultatet for 2016. Det er gjort mye riktig og vi har mange dyktige medarbeidere og forhandlere som står bak resultatet. Selv om vi har lagt et bra år bak oss, er det heldigvis rom for forbedringer på alle nivå i hele organisasjonen. Vi må alltid se etter forbedringer, sier Konsernsjef i Kroken Gruppen Pål R. Amundsen.

Rekordsalg

Det er aldri solgt mer bobiler i Norge enn i 2016. Første halvår av 2017 viser også en vekst for bobiler på 16 % og vognsalget har i samme periode økt med 11,4 %.

Så langt i år er det solgt 2046 nye bobiler og 1808 nye vogner.

Bare i Caravanfylket Møre og Romsdal kan bransjen vise til en vekst på bobiler på hele 42,8 %, mens vogner kan vise til en vekst på 22,9 %i.

- Det er mange årsaker til hvorfor bobiler og vogner har blitt populært. Utenlandske turister er mer nysgjerrig på Norge som reisemål. Fler og fler nordmenn ønsker å reise i eget land. Vi har blitt flinkere til å markedsføre opplevelser i Norge. Det er god økonomi og lave renter. Folk flest er mer opptatt av å dra på tur, enten det er til fjells, til kysten eller rett og slett en bytur. Friheten en bobil gir deg samt tryggheten vi har i Norge som reisemål er uslåelig og bidrar til markedsveksten, sier Amundsen i pressemeldingen.

Forhandlernett

Kroken har et forhandlernett som dekker hele Norge fra Kristiansand i sør til Alta i Nord.

Totalt består forhandlernettet av 21 konkurransedyktige forhandlere som alle er autoriserte.

Alle forhandlere tilbyr bobiler, vogner, tilleggsutstyr, service og verkstedtjenester samt finansiering.

- Å kunne tilby et komplett tilbud i hele Norge er viktig. Vi er opptatt av å tilby en trygg og sikker handel. Kunden må kunne stole på oss. Vi må også ta til oss at vi har med folks dyrebare fritid og gjøre. Det er et ansvar vi må ta på alvor, sier Amundsen i pressemeldingen.

Dette er Kroken Gruppen:

Det er familieselskapet Kroken Invest AS som eier Kroken Gruppen AS. Gruppen er oppdelt i underselskapene Kroken Caravan Import AS, Kroken Caravan.