Hærverk i sentrum

Morgentimene torsdag var det et trist syn som møtte folk i sentrum.

I løpet av natten har noen revet opp blomstene i kassene utenfor rådhuset og kastet de utover.

Rauma kommunes avdelingsleder, Dag Søvik , synes det er synd at folk gjør slike ting.

- Synd for dem som står på og gjør det fint i sentrum og for folk som bruker plassen. Det er dessverre slikt som skjer av og til i byer. Men det er bedre at hærverket går ut over materielle ting enn noe annet, sier Søvik som bekrefter at kommunegartnerne nå er i gang med opprydningen.