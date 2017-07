En viktig stemme i festivalmylderet

Norsk Fjellfestival har i år tatt et langt skritt ut i offentligheten og blitt mer synlig. I større grad enn i fjor har de tatt en nasjonal posisjon. Utviklingen er både gledelig og kledelig.

Sommertogets visitt lørdagskvelden var selvfølgelig et viktig bidrag for å gjøre Norsk Fjellfestival mer kjent. Med riksdekkende utdeling av «Årets fjellgeit» og åpning av fjellfestivalen med 618.000 TV-seere på Sommeråpent, kunne man ikke drømt om en bedre landsdekkende reklame for arrangementet. De er på veg mot å bli «Verdens beste festival for naturglade mennesker» – en festival alle turglade i Norge skal ha hørt om.

Vi har før ønsket at Norsk Fjellfestival skal bli en sterkere nasjonal stemme som tar steget ut fra mylderet av andre festivaler; at de tar en samfunnsrolle, er en debattarena og setter naturforvaltning på dagsorden. Festivalen med det ambisiøse og forplikende navnet, skal berøre oss litt djupere enn naturopplevelser og kulturopplevelser, sjøl om det også i høgeste grad hører med. Vi skal lære oss å bruke naturen og å ta vare på den. Men vi skal også bli bevisst på hva hver og en kan gjøre for at nye generasjoner skal kunne nyttiggjøre seg av den. Og det er altså her vi ser at årets utgave beveger seg i riktig retning.

I år ble det for første gang arrangert et utstyrsloppemarked; #returmedmening. Ikke bare bidrar det til et fokus på utstyrsjaget i friluftslivet, men inntektene går til barn som er pårørende til kreftsjuke, og til en egen fjellfestival for dem. Her tar arrangørene en ny og rørende rolle.

To år siden forrige «Samtaler i fjellet», er samtalene gjenopptatt. Det liker vi. Søndag var oljeanalytiker Thina Saltvedt og Verdens naturfonds Nina Jensen på Litlefjellet for å snakke om det grønne skiftet, miljøutfordringene vi står overfor, og slitasjen på naturen – blant annet. Men skuffende få tilhørere møtte opp, bare rundt 50, og av lokalpolitikere så vi bare Marit Nauste og Janne Søvik ved foten av Romsdalshorn. Hvor var alle de andre? Temaet burde fenge og gi kunnskapspåfyll for ledere i en kommune som på ti år vil firedoble omsetningen innen reiseliv.