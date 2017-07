Akustisk kosekveld med Eva

– Det er en gjeng med friskuser her i salen, regner jeg med. Jeg hadde egentlig forventet litt mer bållukt, spøker Eva som åpningsreplikk på sin akustiske konsert på kulturhuset onsdag.

Med seg har hun sin mann, gitaristen Thomas Stenersen. Tidligere turnerte hun med et stort band, men det ble det slutt på da de fikk sitt første barn sammen.

– Vi fant ut det var lettere å turnere uten fulle musikanter. Det er også lettere å finne på nye ting når vi er bare to, forklarer hun.

Hun forteller i det hele tatt veldig mye om seg og sitt liv og innrømmer at hun har blitt en skravlebøtte med årene.

– Jeg fant ut at jeg bare måtte være meg selv i stedet for å planlegge hva jeg skulle si. Nå skravler jeg i veg og kan si mye dumt uten at folk nødvendigvis husker det etterpå. Det kan kanskje bli slitsomt for publikum, men jeg blir rolig av det, smiler hun.

Det at hun småprater mellom låtene, gir konserten et ekstra pluss og man føler at man blir invitert inn i livet til de to musikantene.

Eva Weel Skram som for mange er kjent fra bandet Eva & The Heartmaker ble enda mer kjent etter at hun deltok på «Hver Gang Vi Møtes» i 2016.

Fjoråret ble så toppet med tittellåten « Selmas Sang» til NRK sin nye juleklassiker « Snøfall», som ble meget populær.

Konserten var en fornøyelse å høre på. Evas klokkeklare stemme imponerte og særlig var hennes stev stemningsfullt.

– Jeg skulle jo stått med bunad på toppen av Aksla og stevet. Jeg føler denne passer godt inn under fjellfestivalen, sa Eva, som lovte å komme tilbake om noen år når sønnen var blitt større.

– Da vil vi ble hele uken og ta del i det spreke programmet deres.