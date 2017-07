Færre nestenulykker

For tre år siden ble det satt opp nye varselskilt på Raumabanen for å minne lokførerne om at de skal tute. Dette var for å varsle folk i nærheten om at toget kom for å unngå nestenulykker. Nå har flere tiltak ført til at antall nestenulykker har blitt redusert kraftig.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

Før hadde vi ukentlige nestenpåkjørsler på planovergangene på Raumabanen. Nå er antallet sterkt redusert, opplyser banesjef Ivar Lauritzen til Gudbrandsdølen Dagningen.

- Vi har gjort mye utbedringsarbeid langs banestrekningen fra Dombås til Åndalsnes. Mye skog er fjernet, og det er gjort tiltak i terrenget for å utbedre sikten. Skiltingen er fornyet, opplyser Lauritzen om arbeidet som har pågått for å forebygge ulykker på de usikrede planovergangene.

- Vi ser at tiltakene gir resultater, og vi kommer til å prioritere dette arbeidet så langt vi kan, sier han.