Vågstrandtunnelen stengt søndag kveld

SISTE: Tunnelen ble åpnet søndag kl. 22.15.

Vegtrafikksentralen melder søndag kveld ved 20.15-tiden at Vågstrandtunnelen på E136 er stengt. Årsaken er at en varebil har mistet et hjul.

Bilberging er bestilt, og det er ventet at tunnelen åpner når bilen er hjulpet av gårde.

Vegtrafikksentralen melder ved 21.30-tiden at når Vågstrandtunnelen åpner, blir det ekstra kolonnekjøring gjennom Innfjordtunnelen for å ta unna trafikken.