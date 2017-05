Utvidet med 500 kvadratmeter

Onsdag 10. mai inviterte kjøpmann Bjørg Ellen Brenden og hennes ansatte til en liten markering for kundene ved Bunnpris i Isfjorden.

– Vi markerte at vi endelig var i havn med åtte måneders arbeid på butikken, sier Brenden.

Fem hundre kvadratmeter

Feiringen bestod av kaker, kanelboller, brus, kaffe, boller og ballonger. Og det er en langt større butikk kundene i Isfjorden kan benytte seg av.

– Vi har utvidet med fem hundre kvadratmeter, forklarer Brenden. – I tillegg har vi revet bygget ved siden av, slik at vi nå har en stor parkeringsplass. Spesielt i byggeperioden har det vært vanskelig for kundene å finne parkeringsplass.

Skryter av kundene

Den gamle butikken var sliten og utdatert, ifølge Brenden.

– Da Bunnpris ville koste på oss ny butikk var det en stor lettelse. Ikke bare har vi fått utvidet lokalet, vi har også nå muligheten til å vise hele sortimentet vårt. Vi byttet leverandør fra Rema til Norgesgruppen og nå kommer det utvidede sortimentet til sin rett.

Brende sier at kundene i Isfjorden har vært lojale mot butikken, selv i den verste byggeperioden.

– Ja, jeg må virkelig skryte av dem. De har holdt ut, på tross av enda vanskeligere parkeringsforhold. Det er mange kunder som er lojale og som ser viktigheten av å ha en butikk her i Isfjorden. Det er flott å se.

Frisk frukt

I tillegg til at lokalene er utvidet er også interiøret helt nytt.

– Vi har nå helt nye fryse- og kjøleskap. Dette gjør at vi kan tilby enda friskere og ferskere frukt- og grønnsaksdisk. Takket være ombyggingen har vi også fått en mer logisk oppbygging av butikken og plassering av varene. Dette gjør at det blir lettere for kundene å finne fram.

Positiv

Brende har drevet butikken i Isfjorden i fem år nå.

- Og Bunnpris sentralt har tro på oss. Til sammen har utvidelsen og ombyggingen kostet femten millioner.