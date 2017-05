Lederskifte i Recticel

Det er Håkon Stokke Sæther (43) som skal ta over rollen som daglig leder av Recticel AS på Åndalsnes. Ove Søvik slutter etter åtte år i sjefsstolen. Sæther er i dag økonomiansvarlig hos Arvid Gjerde AS.

– Det er litt tilfeldig at jeg nå er kommet dit at jeg bytter jobb. Jeg har vært hos Arvid Gjerde i ti år, og da jeg fikk en slik mulighet, som er et naturlig steg videre, kunne jeg ikke la den gå fra meg. Recticel virker som ei utrolig spennende bedrift, og det er ei tradisjonsrik bedrift, sier han.

Sæther er utdannet siviløkonom. Han har jobbet sju år på it-avdelingen på Tollpost Globe og vært it-sjef i to år på Wenaas.

– Hvilke muligheter og utfordringer ser du for deg i jobben?

– De er en del av et større konsern, så det er klart at mye er gitt. Du er en brikke i et større enhet, der alle skal levere. Men så lenge vi leverer håper jeg vi har frihet til lokalt handlingsrom.

– Har du allerede bestemt deg for noe du vil gjøre i jobben?

– Det jeg gleder meg mest til nå er å bli kjent med firmaet. Det er mye å sette seg inn i; en helt ny bransje, et nytt firma og en ny kultur. Det kommer til å ta tid, så noe snarlig større endring vil det ikke bli. Det er det heller ikke behov for. Recticel på Åndalsnes er ei bedrift som går bra. Det skal vi bygge videre på, sier Sæther.

Blir frilanser

Ove Søvik forteller at det er et ønske om å styre tida mer sjøl som er hovedgrunnen til at han nå velger å slutte. Søvik har vært i firmaet siden 1991. Han var ute to-tre år før han kom tilbake som daglig leder. Nå søker han nye utfordringer som frilanser.

– Jeg ønsker å jobbe med mer målrettet med prosjektarbeid innen blant annet investering, organisering og kontinuerlig forbedringsarbeid. Tanken er å jobbe med slike prosjekt i ulike bedrifter, og først og fremst ønsker jeg å jobbe lokalt. Jeg starter med et engasjement og prosjekt hos Elementpartner, forteller Søvik.

Han oppsummerer de åtte åra som leder for Recticel som lærerike år, med arbeid i inn- og utland.

– Firmaet har på disse åra vært igjennom store endringer. Først slo vi sammen to fabrikker og flyttet produksjonen på Øysand til Åndalsnes. Den neste store endringen var at vi solgte formstøpavdelinga. Etter det fikk vi omorganisert og tilpasset oss på en bra måte. I dag er det stabil og bra drift i selskapet, sier Søvik som egentlig slutter 1. juli.

– Men vi kommer til å ha å ha en god overlapp med ny leder til ut september.