Politiet fikk like før midnatt fredag kveld melding om at det noe tidligere hadde vært et smell i sentrum på Åndalsnes.

Melder hadde gått ut for å sjekke, og så at det brant i en blomsterpotte ved Rådhuset. Vedkommende så to ungdommer gå fra stedet.

Melderen sørget for å få slukket brannen, og varslet så politiet om hendelsen.