56 sjåfører kjørte for fort

Utrykningspolitiet holdt fredag ettermiddag fartskontroll i Øverdalen.

Tre patruljer var ute på E136, og i løpet av fire og en halv time ble det ilagt hele 50 forenklede forelegg til sjåfører som kjørte for fort i 60-sona på Verma. Den høyeste hastigheten av 85 kilometer i timen.

I tillegg fikk fire sjåfører førerkortet sitt beslaglagt. Den raskeste av dem kjørte i 104 kilometer i timen.

Også litt lenger ned i dalen ble det gitt bøter. En sjåfør må betale gebyr for ikke å ha brukt bilbelte, og to fikk bot for å ha kjørt for fort i 80-sonen. Den høyeste hastigheten der var 106 kilometer i timen.

Tidligere på dagen hadde politiet kontroll på Vågstranda. Der mistet en person lappen.

Tirsdag mistet to personer lappen på Holmemstranda.