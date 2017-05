Snart ferdige med å brøyte

Brøytingen over Trollstigen begynte 19. april, og jobben pleier å ta mellom to og tre uker.

Se den spektakulære dronevideoen fra brøytingen

– Vi startet fra Isterdalssiden og har nå kommet over toppen. Vi regner med å være omtrent ved bommen på Slettvikan på Valldalsida i løpet av dagen, forteller Kaj-André Sæther Døving i Statens vegvesen til Åndalsnes Avis fredag.

Det er to hjullastere i aksjon på Trollstigen, og Sæther Døving forteller at det er omtrent et normalår når det gjelder snø.

– Det er fem meter på det høyeste, forteller han.

Det store spørsmålet er selvsagt når den populære turistvegen kan åpne. I fjor kunne den første bilen kjøre over 25. mai. I 2014 åpnet bommen så tidlig som 8. mai, mens det i 2012 sto juni på kalenderen før vegen åpnet.

– Det er fortsatt for tidlig å si når vi kan åpne. Først må vi bli ferdige med å brøyte, også må vi vente på at Bispefonna og Byksefonna skal gå eller smelte ned, sier Sæther Døving.

På åa.no kan du se Jo William Bomans spektakulære dronevideo fra brøytingen av Trollstigen.

Denne videoen laget Statens vegvesen fra brøytingen i fjor.

Da åpnet Trollstigen