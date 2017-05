Blir sjefen til pappa

1. mai overtok Espen Vangen offisielt som kjøpmann for Rema 1000 på Øran i Åndalsnes. – Jeg er så å si født og oppvokst i butikken, sier Espen. – Men de siste fjorten årene har jeg jobbet innenfor sportsbransjen i Oslo. Den siste tiden tok jeg en rekke kurs i Rema-systemet, med tanke om å overta.

Tredje generasjon

Espen og familien bor nå i Isfjorden. – Men jeg er vokst opp i selve Åndalsnes, sier Espen. – Jeg er tredje generasjon som driver butikk. Besteforeldrene mine hadde Vangen handel oppe på Vangen i Åndalsnes, og foreldrene mine har vært med i Rema 1000-systemet i tjuefem år. Det å få ta over butikken som foreldrene mine har bygget opp er jeg veldig takknemlig for.

Espen er bevisst ansvaret som ligger i det å være kjøpmann. – Det er veldig mye å sette seg inn i og hektisk hverdag. Heldigvis skal både mamma og pappa fortsette å jobbe her, så jeg får assistanse og veiledning. Og sparringspartnere.

– Du blir sjefen til faren din nå?

– He he, jeg blir faktisk det. Men foreldrene mine har vært med så lenge at det blir god hjelp. Og jeg tror de er glad for å slippe hovedansvaret med butikken. Samtidig er det å drive en butikk en livsstil, så det er ikke bare å trykke på en knapp og så er det slutt. Vi blir fortsatt et team, vi tre.

Pappa sier at akkurat det å ikke være den som tar siste avgjørelsen sikkert blir en overgang. – Men det skal nok gå bra. Vi er kjempeglade for at Espen overtar. Spesielt siden han hadde lyst. Og samtidig håper vi på litt friere dager, sier han og peker på kona, Bea Katel Unhjem Vangen. Hun sier på sin side at det hadde vært rart om det ikke var en Vangen som overtok som kjøpmann. – Men det er nok greit for Espen å ha oss i bakhånd. Det er en hektisk hverdag å drive butikk. Det så du jo når du kom hit og skulle samle oss til bilde og intervju.

Skryter av medarbeidere og kundene

Det vanket marsipankake på kunder og ansatte på tirsdag, og det har vært mange hilsener i løpet av dagen. Både kunder og kjente har gratulert med kjøpmannsskifte. – Vi har fantastiske kunder og vil gjerne takke disse for et langt og godt samarbeid , sier pappa. – Og ikke minst har vi kjempebra medarbeidere.

To av medarbeiderne er Ann Britt Valseth og Tor Helge Krohn. – Jeg har jobbet her i seksten år, sier Tor Helge. – Samme her, sier Ann Britt. – Vi begynte med bare noen måneders mellomrom.

– Dere må trives da, skjønner jeg?

Ann Britt flirer. – Ja, jeg vil si det, siden man har vært her så lenge.

– Hvordan tror dere at det blir med Espen som kjøpmann?

– Det vil gå helt fint, sier Ann Britt. – Han er så lik faren sin at det kommer til å bli kjempebra.

Synkende inntjening og omdømme

Tirsdag kunne riksmedia melde at Rema 1000 har hatt både omsetningssvikt og sliter med omdømmet. Espen og Odd Steinar er likevel ikke bekymret.

– Her lokalt vi ikke merket noe til det, sier Odd Steinar. – Vi har hatt vekst i omsetningen på 5% så langt i år og og omsatte for 80 millioner i 2016.

Espen ser på det som en naturlig svingning. – Rema 1000 har stort sett bare vokst, og da er det naturlig at det blir perioder med litt nedgang også. Men i Rema 1000-systemet har vi klokketro på konseptet vårt. Samtidig er det beinhard konkurranse. Bare se utenfor her. Kiwi på andre siden av parkeringsplassen, Bunnpris på andre siden av veien og i Isfjorden og Coop nede i sentrum. Men konkurranse er bra! Vi skal uansett være best på pris og service.

Og dermed er det tilbake på jobb for mamma, pappa og sønn. Kasser skal betjenes, varer skal bestilles og kunder skal assisteres. Men som pappa Odd Steinar sier: – Vi er glade for at det er travelt!