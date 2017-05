Færre arbeidsledige i Møre og Romsdal

Arbeidsledigheten, justert for vanlige sesongsvingninger, har nå gått ned fire måneder på rad.

– Vi må helt tilbake til januar 2016 for å finne lavere arbeidsløshet. Vi har også hatt en bedre utvikling her i fylket enn i resten av landet, og vi har nå under 0,2 prosentpoeng høyere arbeidsløshet enn landet, sier fylkesdirektør Stein Veland i Nav.

I Rauma var det i april 44 personer som er helt arbeidsledige. Det er 15 færre enn i mars, og 44 færre enn for ett år siden.

De arbeidsledige utgjør 2,8 prosent av arbeidsstokken i Rauma, noe som er helt på landsgjennomsnittet. Fylkesgjennomsnittet ligger på 3,0 prosent av arbeidsstokken.

– I april 2017 er det 4 273 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal, opplyser fylkesdirektøren.