– 1. mai er fortsatt viktig

Mandag ble arbeidernes internasjonale kampdag markert på rådhusplassen.

Konferansier Per Arne Skomsø startet programmet med en høyst uoffisiell meningsmåling over hvem som ønsker et regjeringsskifte til høsten – og ikke overraskende ble det kommende valget et gjennomgående tema også fra talerstolen.

Årets hovedtaler var stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) fra Volda, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen.

Han mener at markeringen fortsatt har stor verdi.

– Vi tror fortsatt på fellesskapet og på et samfunn med små forskjeller og like muligheter. I alle år har 1. mai vært vårt viktigste uttrykk for dette, fortalte han fra talerstolen.

– Trenger ny regjering

Han tok til orde for at Norge trenger en ny regjering.

– Dagens regjering makter ikke å skape arbeidsplasser. Utfordringene står i kø i Norge, men mulighetene er langt flere. Vi trenger ei regjering som er i stand til å løse utfordringene og dyrke mulighetene. Vi trenger ei regjering som setter «arbeid til alle» som sin viktigste sak. Slik er det ikke i dag, sa han.

Han fortalte om Arbeiderpartiets plan for å sørge for arbeid til alle.

– Vi må stå sammen som arbeiderbevegelse for et samfunn med små forskjeller, like muligheter, rettferdig fordeling og arbeid til alle, mener han.

Holdt appell

Under arrangementet var det både loddsalg, allsang, kaffe og kake.

Underholdningen var det Rauma musikkskoles kor som stod for, under ledelse av Torkil Klami.

Fylkesleder i SV, Kim Thoresen-Vestre holdt appell.

– Dette er en dag for feiring. Vi feirer rettigheter vi har kjempet fram gjennom generasjoner. Men dagen har også en skygge over seg. Jeg er bekymret over et samfunn som beveger seg tydelig i feil retning, mot økte forskjeller, sa Thoresen-Vestre, som trakk fram både barnefattigdom og homofiles rettigheter i sin appell.

– Vi har en regjering som ikke gjør noe som helst for å motvirke arbeidsledigheten og de økende forskjellene. Vi må snu utviklingen, og vi skal snu den, sa han fra talerstolen.