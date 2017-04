Vil du være med i film?

Som Åndalsnes Avis skrev om på torsdag skal skuespiller Gørdil Mauseth vise filmen «Karenina og I» i Rauma Kulturhus fredag kveld kl. 18. I sitt møte med publikum gir Gørild et åpenhjertig innblikk i sin historie, fra en lammende ulykke som 15-åring i Kjøllefjord i Finnmark til hun sto på scenen som Anna Karenina i Riksteatrets suksessforestilling i 2012.

Lærte seg russisk

Hun spilte også rollen ved Gorkij Drama-teateret i Russland og måtte da lære seg russisk. – Jeg reiste med tog gjennom Russland for å forberede meg, sier Mauseth på telefon fra Sunndal. Hun er på vei til Åndalsnes for kveldens forestilling. – Dette er den boken i verden som flest folk påstår de har lest, men som de ikke har lest. Men man behøver verken å kunne Tolstoj eller å ha lest boken for å ha utbytte av forestillingen.

Forestillingen passer for alle aldre. – Jeg håper mange unge tar turen, for det er en positiv historie om å trosse dårlige odds og likevel lykkes. Og ikke minst får man et innblikk i hvordan det er å være skuespiller. Ikke mange vet at man rykkes ut av livet sitt og må bo på for eksempel et fjell i flere måneder for å gjøre en rolle. Hvordan takler man det? Hvordan tar familien det? Det er noen sider ved skuespilleryrket som sjelden blir belyst.

Star Wars-skuespiller

Det var fordi hun ville fortelle om den skjulte delen av en skuespillers liv at hun fikk Liam Neeson (blant annet kjent fra Star Wars, Schindlers Liste, Love Actually og Taken) interessert til å være med. – Og så syntes han det var fantastisk at han skulle få være Tolstoj. Han trodde først han bare skulle være en ordinær fortellerstemme. Så da ble han også med som investor og assosiert produsent.

- Du kan bare ringe Liam Neeson og spørre sånn uten videre?

– Jeg har hatt en lang karriere som skuespiller og har reist på mange festivaler og truffet mange kolleger. Og Neeson er en av kollegene mine. Da jeg fortalte ham at jeg skulle lage film sa han at jeg måtte ta kontakt. Da jeg var på filmfestivalen i Berlin var det mange norske produsenter som lurte på hvordan i all verden jeg hadde klart å kapre Neeson. Det må jeg innrømme var artig.

Kom på audition!

Hun synes også det hele er et bevis på hva man kan få til, selv om man bor i på en liten plass i Finnmark. – Det er også derfor vi reiser på turne til 60 plasser rundt i Norge. Det er sjelden at små plasser får besøk av skuespillere og regissører, så vi skal ut i flere kyst- og fjordstrøk. Man kan ikke produsere alt i og for Oslo.

De som kommer på Rauma kulturhus i kveld vil få møte Mauseth og regissør Tommaso Mottola i samtale om filmen. De vil først introdusere filmen og så invitere til samtale om den etterpå. - Og så vil vi invitere 2-3 frivillige fra publikum om å være med i den neste filmen vi holder på med.

– Dere skal holde audition, sier du?

– Ja, filmen skal ha tittelen «Kjærlighet er…» og vi vil snakke med folk om kjærlighet og hva det betyr for dem. Så dette er rett og slett en form for casting hvor alle har like stor sjanse til å bli med. Vi bruker turneen til dette, og det ville være synd om vi ikke fikk noen fra Åndalsnes reprsentert!