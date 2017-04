Hedret med medaljeseremoni

Torsdag kveld, i Molde Rådhus, ble det holdt medaljeseremoni for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Ærefullt

Sjef for Forsvarets veterantjeneste, brigader Tom Guttormsen, forklarte at det har vært vanskelig å finne navn på samtlige som har deltatt i internasjonale operasjoner, men at de jobber iherdig med å vise takknemlighet ovenfor alle.

Richard Merlid, bosatt i Isfjorden, var en av de som mottok medalje. Han tjenestegjorde som lagfører i Libanon i 1995.

– Det var en veldig høytydelig og hyggelig seremoni, sier han til Åndalsnes Avis.

– Jeg var den yngste der og det var ærefullt å sitte sammen med alle de andre veteranene.

Ydmyk

Han mener likevel at det er folk fra Rauma som fortjener langt mer ros enn ham når det gjelder å tjenestegjøre i utlandet. – Jeg er veldig stolt, men også ydmyk, for det er mange som har hatt langt større påkjenninger på slike oppdrag enn jeg har.

Manglende oppfølging

Forsvaret har fått mye kritikk for manglende oppfølging av både de som har tjenestegjort og av pårørende. Ikke minst har kritikken vært sterk fra veteraner som har hatt store traumer i etterkant. Derfor synes Merlid at det var fint å få være en del av en slik seremoni.

– Det er bra at forsvaret sporer opp de som har tjenestegjort og gir dem denne oppmerksomheten. Jeg følte like mye at jeg var der på grunn av andres innsats og opplevelser.

Må kjempe for HV 11

Tilstede var også familie av veteranene, Arne Vågseter fra Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), sjef Møre og Fjordane heimeverndistrikt 11, John Arvid Svindland og ordføreren i Molde, Torgeir Dahl. Ordføreren sa i sin åpningstale at som tidligere marinejeger var han spesielt interessert i Forsvaret og diskusjonen om langtidsplanen.

- Det er en glede å ha dere her og jeg må rose veteraninspektøren for det arbeidet han gjør med å synliggjøre innsatsen til veteranene. Det er utrolig viktig.