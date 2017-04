Snart ser du russ krabbe i sentrum

Russetida er igang, og her er knutene til Raumarussen:

Knute Premie til lua

24 timer uten å sove Knute på luetråden

48 timer uten å sove To knuter på luetråden

Få signaturen og mobilnummeret til 10 personer du har klint med En lepomade

Drikk en halvliter cider/øl mens du sitter/står og tisser Bokssplinten

Kyss en politimann/dame – husk å spørre pent Sheriffstjerne

Ha sikker sex i løpet av russetiden Stjerne i bremmen på russeluen

Sett en ”L” for øvelseskjøring bak på en offentlig tjenestebil ”L”

Drikk en øl/cider på 0,33 liter uten hender eller assistanse Etiketten

Klin med en russ av samme kjønn Rosa fjær

Kjør 10 runder i en rundkjøring med russebil Lekebil

Spisk seks mariekjeks på ett minutt Bit av innpakningen

Spis to liter is i løpet av en skoletime Bit av ispapir/lokk

Vær edru gjennom hele russetiden Solokork

Vær aktiv i en hel førsteklasse-time (VGS) Bokbind

Flørt åpenlyst med læreren i timen Hjerte i skolepapir

Vær på skolen hver dag i russetiden Et kakelys

Sitt sammen med andre medruss i en rundkjøring og ha et skilt hvor det står ”En tut, en skål!” Bit av skiltet

Start morgenen med frokostblanding blandet med øl, vin eller cider i stedet for melk Pappbit fra frokostblanding

Ring på 10 tilfeldige husstander og spør pent om de vil være med ut og rulle Ringeklokke

Romantisk date med en som ikke er russ i kantinen på skolen i storefri (med blomster og stearinlys) Roseblad

Si ”hallelujah” til alt læreren sier en hel skoletime Kors

Ha sikker sex utendørs Kongle

Gå fastbundet til en medruss en hel skoledag Binders

Ta/ha tatt vaksine mot hjernehinnebetennelse Plaster

Drikk 24 øl på 24 timer Ølkork

Sitt oppå/under pulten en hel skoletime Linjal

Stryk ”NEI er NEI” merket fra Amnesty på russebuksen <3 god samvittighet <3

Sov i hagen til en lærer Plastskje

Drikk en halvliter øl/cider med 2 grønne tamponger i hver munnvik Tampong

Gå inn i en førsteklasse, gi grundig seksualundervisning med demonstrasjon Kritt

Gi en rose til en av motsatt kjønn du mener er pen/kjekk Rose

Ikke yt vold gjennom hele russetiden Peace-merke

Gå med brød som sko en hel skoledag Bit av brødpose

Bad utendørs i Norge før 1.mai Ispinne

Kyss en president Godterileppe

Ta 24 knuter på 24 timer Tom Redbull-boks

Ha sikker sex med følgende utstyr på deling : hjelm, kondom, gummihansker og knebeskyttere Gummihanske

Still et konkret sexspørsmål til mora til en medruss og få et seriøst svar Lapp med svaret

Spis 4 bananer og skyll det ned med 1,5 liter sprite, ute! Spritekorken

Stå køvakt i kantinen med STOPP-skilt, fløyte og refleksvest. Ikke vær redd for å sende folk bakerst i køen Fløyte

I løpet av én skoletime skal du rekke å bruke følgende ord i setninger når du tar ordet i timen/får et spørsmål fra læreren : Overgangsalder, president, glufse, dronning Sonja, homoerotisk, brøst, bestefar, bae, Jørn Johansen Kryssordark

Dra på polferd – gå på ski inn på polet og kjøp noe Swix-tube

Lat som du har kjent en førstis hele live, kall han/henne et valgfritt navn og fortell om alt det syke dere har gjort sammen foran vennene hans/hennes Bilde av deg og førstisen

Hver gang læreren snur ryggen til klassen reiser du deg opp og forsøker å nå fram til tavlen. Rekker du det ikke må du begynne nytt På 1. forsøk: Grønn chili På flere forsøk: Rød chili

Se en ”Two & a Half Men” episode og ta en shot hver gang publikum ler 2 og en halv seigmann

Ta på deg bandana foran munnen og solbriller og kidnapp en skolepult fra en VG1 elev Bandana

Hils på alle som går mot det i et overgangsfelt og ønsk dem velkommen til ”den andre siden” Grønn seigdame

Opphold deg i et tre i 30 minutter før skolestart Kvist

Ikke bruk noen form for narkotika under hele russetiden MOT-logo

Lag et talkshow I gågata av Åndalsnes, be tilfeldige forbipasserende om å sette seg i stolen for intervju, en medruss later som han/hun filmer intervjuet med usynlig kamera Bilde av Erik Solbakken og Hasse Hope

Send et seriøst og saklig leserinnlegg til avisen – om et absurd tema, stå frem med fullt navn Lesebriller

Drikk en flaske rødvin/hvitvin på 20 minutter Rød eller hvit vinkork

Dra på spionoppdrag i et friminutt. Gå på alt utenom gulvet, og hvis noen ser deg må du ”fryse”, for så å gå videre. Solbriller

Ha en hel pakke med Hubba Bubba i munnen i en skoletime Hubba Bubba-papiret

Fjern sminken til en fjortiss i 1. eller 2. klasse Våtserviett

Gå sammen to eller flere russ og vær sportskommentator for noen som går I gangen. Dere skal kommentere og gi tilbakemeldinger. Bilde av Arne Scheie

Spør noen om å bomme en røyk. Tenn den feil vei og påstå at du har rett. Filteret på røyken/røyken

Ha på deg ørepropper på minst 1 russetreff i russetiden. Ørepropp

Drikk en halvliter øl/cider på 10 sekunder.

Ta med en gruppe turister på en guidet tur i russebilen – destinasjon trollveggen (still deg opp utenfor en cruisebåt med skilt ´´guiding tours to the trollwall for free´ Liten suvenir for NORWAY

Ta med en gruppe medruss og følg etter en tilfeldig person i 15 minutter – til fots. Dersom personen setter seg i en bil, kjører dere etter Lupe

Drikk 4 pils (0,33L) og spis en pizza i løpet av låta ”4 Pils og en Pizza”. Bilde av Åge Aleksandersen

Ringe på hos en nabo, bruk 3 steg og gjem deg så godt du kan. Bilde av Ylvis

Sitt på fanget til en førstis, bli sittende hele friminuttet Matpapir

Dusje i kjemidusjen Bilde av Hilde Mjelva

Bade en førsteklassing i fontenen utenfor skolen Badeand

Sjekk deg for kjønnssykdommer Antibac-embalasje

Hold hender med en førsteklassing inn til timen etter lunsj og fortell læreren hvor høyt du elsker ham/henne foran læreren og klassen En giftering

Ikke ha sex gjennom hele russetiden Uåpnet kondom

Lat som du er utstillingsdukke i et butikkvindu i 10 minutter Barbiedukke

Pant flasker og trykk på donasjonsknappen (minst 20 kr) ”Røde Kors”-logo

Gå til en frisør av det motsatte kjønn og spørre om assistanse til å lage pulesveis Kam i lua

Spis en miniburger på 1 bit Burger i form av nøkkelring/godteri/leke etc.

Svar med å lese høyt fra en erotisk novelle/pornoblad med stor innlevelse når læreren spør om noe faglig i timen Nakenbilde

Ha sikker sex med en president Champagnekork

Krabb fra Vøra til inngangen på rådhuset Skolisse

Spis russekortet til en medruss Bit av russekortet

Om morgenen, legg deg i sengen til moren og/eller faren til en medruss, vekk dem og takk for gårsdagen Skjeen til en godmorgen-yoghurt

Arrangere en spontan ”wet t-shirt contest” med førsteklassinger og andreklassinger i hvite klær på et klasserom i langfri Imsdal kork

Finne en frivillig førsteklassing og kline en softis i trynet på han/henne Isskje

Spise 14 kokosbolle i løpet av en skoletime uten å drikke noe ved siden av Kokosbolleemballasje

Lage frokost til Jørn Johansen Tepose

Spis en hel kremboks fra kroppen til en medruss Toppen på en kremflaske

Snakke som Jørn Johansen en hel skoletime han underviser i Bilde av bodø

Spise og tilberede frokost med stormkjøkken i rundkjøringa Plastgaffel

Gutter: ta hull i øret Øredobb

Gi en grønnsak til en tilfeldig forbipasserende, og stirr dem deretter intenst inn i øynene mens du går vekk Grønnsak

La en medruss klippe håret ditt Hårlokk

Spis 8 bamsemums på 60 sekunder, uten å drikke noe til Bamsemums