Verdenskjent tv-serie vurderer Trollstigen

Det er den britiske tv-serien The Grand Tour som vurderer filmsinnspilling i Trollstigen. Det er Amazon Video som står bak bilserien med tidligere Top Gear-frontene Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May. Produsent Andy Wilman har også blitt med over fra BBC. Ifølge Wikipedia vises tv-serien i om lag 200 land.

Har sendt forespørsel

I slutten av mars har deres «lokale hjelper», redaktør og assisterende direktør i Egmont Publishing, Alexander Øystå, sendt en forespørsel til Statens vegvesen. Han skriver at han undersøker muligheten for å få tillatelse til at Statens vegvesen stenger Trollstigen for et kortere tidsrom i forbindelse med opptak til tv-serien. Han skriver videre at ønsket tidsperiode er perioder i tredje uka i juni, eventuelt siste uka i mai. I søknaden står det at Vi Menn er norsk mediepartner. Til Åndalsnes Avis sier Øystå at det er mange faktorer som skal klaffe for at en slik innspilling blir realisert.

– Som det framgår av søknaden er dette noe de vurderer. Trollstigen er ett av mange områder som de undersøker.

Øystå sier han har fått svar fra Vegvesenet, men at det ikke blir rett av han å gå ut med mer informasjon.

– Setter oss på kartet

Reiselivssjef i Rauma, Hilde Gråberg Bakke, sier hun ikke kjenner til The Grand Tour vurderer Trollstigen som innspillingssted. I fjor ble det mye medieoppmerksomhet da Top Gear avlyste innspilling i Trollstigen.

– Men som vi sa i fjor; hvis det kommer en slik produksjon hit, skaper det oppmerksomhet og setter oss på kartet som en destinasjon som er interessant å besøke. Det gjør alle slike produksjoner som bruker naturen vår, i alle fall der den er gjenkjennelig. Og det er den jo i Trollstigen. Det er positivt for oss, sier reiselivssjefen og nevner at hun i fjor var delaktig i planleggingen og tilretteleggingen av innspillingen til en annen verdenskjent tv-serie.

The amazing race i Rauma

– Det var veldig hysj, hysj, men nå kan jeg fortelle fordi CBS viste episoden fra Norge sist torsdag. De spilte inn i Ålesund og her.

Gråberg Bakke tør ikke anslå markedsverdien om The Grand Tour kommer hit.

– Men det har stor verdi, det er sikkert.

