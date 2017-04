Natt til lørdag er det meldt om innbrudd i tre kjøretøy på Åndalsnes.

– Alle tre står for så vidt i sentrum av Åndalsnes, forteller leder for politiets operasjonssentral i Kristiansund, Rolf Anders Korstad.

Det er snakk om to personbiler, og én lastebil, som alle har fått knuste vindu.

– I den ene personbilen er det meldt om at det er stjålet ei lommebok med førerkort og noe penger. I den andre personbilen er det også stjålet ei pengebok. Fra lastebilen meldes det om at det er stjålet blant annet ferjekort og dieselkort. Innbruddene har sannsynligvis skjedd i løpet av natt til lørdag. Vi har ikke fått melding om at noen har sett eller hørt noe, men vi ser de tre i sammenheng. Lastebilen og den ene personbilen sto også nesten på samme adresse, fortsetter operasjonslederen.

Han sier de ikke har fått undersøkt bilene ennå, men at det vil skje når patruljen i Rauma kommer på vakt lørdag.

– Vi kommer til å ta kontakt med eierne, sier han.

Det er foreløpig ikke meldt om tilsvarende hendelser i distriktet.