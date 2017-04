Det er avisa Sunnmøringen som skriver at næringsaktører i Geiranger tar initiativ til et spleiselag for cruisebåtene.

Det er foreslått å spleise på 195.280 kroner for å saluttere cruiseskipene denne sesongen. Det er en lang tradisjon at cruiseskipene hilses velkommen med salutt.

Mesteparten av beløpet er foreslått dekket av Stranda Hamnevesen KF.