Dystert PST-budskap om terrorfare

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) oppjusterte forrige helg trusselnivået i Norge de to neste månedene og endret vurderingen av om Norge kan bli rammet av terror fra «mulig» til «sannsynlig». Det skjedde etter at en mann stjal en lastebil og brukte den for å meie ned og drepe mennesker på en av Stockholms travleste handlegater.

Meldingen fra PST om å oppjustere trusselnivået er dyster og alvorlig, men noe vi er nødt til å ta inn over oss. Terroraksjonen i vårt fredelige naboland er en ny påminnelse om at terroren kan ramme også Norge og norske byer.

Det er også alvorlig at 17. mai og andre helligdager pekes ut som typiske mål for terrorister. Forsker Cato Hemmingby ved Politihøyskolen sier til NRK at terrorister er opptatt av symbolisme:

– Det kan ligge mye symbolikk i å foreta seg noe på dager som nasjonaldager og større markeringer, sier Hemmingby til NRK. Og han får støtte fra ekstremismeforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus som påpeker at angrep ved høgtidsdager er noe IS oppfordrer til.

Forskernes varsku kan få oss til å frykte for å feire blant annet nasjonaldagen, som er en dag nettopp for å markere fred, frihet og demokrati. Hvis frykten får overtaket, er det terroristene som vinner.

Vi må i stedet gjøre som lederen i 17. mai-komiteen i Oslo ber oss om; feire nasjonaldagen som vanlig. – Så vil politiet sette inn de tiltakene som er nødvendig for at vi skal være trygge på nasjonaldagen. Det har vi full tillit til at de gjør på en god måte, sier Moxnes.

Terroraksjonene vi har sett den siste tida gjør at vi må være mer årvåkne. Dessuten må vi alle akseptere mer synlig politi på en dag som 17. mai.