Dette mister du lappen for

I løpet av påskeuken har noen drevet børning flere steder i Åndalsnes. Børning betyr at bilen står stille mens drivhjulene på bilen spinner fordi sjåføren gir full gass. På grunn av friksjonen oppstår da masse røyk. Men når røyken har lagt seg er asfalten full av svimerker, derav betegnelsen børning.

– Har blitt et problem

I det som skal være den stille uke har en eller flere foretatt denne aktiviteten utenfor Raumasenteret, Rema 1000, SB produksjon og Shell, i tillegg til flere steder i Åndalsnes sentrum. Spesielt hardt gikk det utover parkeringsplassen til Raumasenteret.

Senterleder Tonje Dahle Hovde synes dette er leit. – Dette er regelrett hærverk på eiendommen vår. Vi har jo brukt mye ressurser på å utarbeide en bra parkeringsplass for kundene våre, med oppmåling og merking.

Risikerer lappen

Hun sier at de har meldt dette til politiet. – Dette har blitt et problem, sier senterlederen. – Det ser ut til at det er en kultur som har fått feste seg om at dette er en grei aktivitet å holde på med. Men det er ulovlig og jeg tror ikke de som holder på med dette vet hva de risikerer.

Dette er politiførstebetjent Sindre Mittet ved Rauma lensmannskontor enig i. – Her har politiet nulltoleranse. Enhver som blir tatt for å drive på med dette mister førerkortet på stedet.

Hva vet dere om børningen som foregikk nå i påsken?

– Vi har akkurat begynt å jobbe med saken og vi er veldig interesserte i tips fra publikum. Heldigvis deler de fleste politiets holdninger rundt denne aktiviteten. Burning irriterer mange. Og det er ikke så rart når man ser hvordan det ser ut på asfalten etter påskens aktiviteter.

Bilen er ikke et leketøy

Mittet oppfordrer alle som blir vitne til børning om å notere seg ned bilmodell, eventuelle kjennetegn og bilnummer og så melde fra til politiet umiddelbart. – Vi har høy prioritet på dette. Vi vil også forsøke å drive en del forebyggende arbeid for å få bukt med fenomenet, samt være til stede, sier Mittet.

Han sier at børning er et vårtegn han godt kunne vært foruten. – Hver eneste vår mister 2-3 ungdommer førerkortet på grunn av børning. Det er fryktelig trist og unødvendig, men å drive børning, spesielt i sentrumsnære områder med mye fotgjengere, har konsekvenser. Bruker man kjøretøyet sitt som leketøy mister man førerkortet. Så enkelt er det.