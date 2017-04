Ny innsamlingsrekord

– Det ble satt en fantastisk rekord i Rauma under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon tirsdag. Ungdommene samlet inn totalt 112.203 kroner, og i tillegg kommer gaver som er gitt via Vipps, sier diakon Rune Singelstad.

Han retter en stor takk til alle som støttet aksjonen, og som tok godt imot konfirmantene som gikk med bøsse.

– Spesielt vil jeg berømme konfirmanter, foreldre og andre frivillige for en kjempeflott innsats under aksjonen, sier han.

Det er i år 50. gangen at menigheter over hele landet samler inn penger til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon Så langt i Norge har det blitt samlet inn over 20 millioner kroner.

Pengene skal gå til rent drikkevann. 663 millioner menneskene i verden mangler fortsatt tilgang til rent og trygt vann.

Norge og alle andre medlemsland i FN har satt seg som mål å skaffe rent og trygt drikkevann til alle innen 2030.